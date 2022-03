As aulas, com início previsto para o dia 30/04, ocorrerão na sede da E. M. Iasmim Gonzaga Arantes, - Foto: Arquivo MAIS

As aulas, com início previsto para o dia 30/04, ocorrerão na sede da E. M. Iasmim Gonzaga Arantes,Foto: Arquivo MAIS

Publicado 23/03/2022 08:40

Tanguá - Estão abertas as inscrições para o curso pré-vestibular social do CEDERJ/CECIERJ, que será oferecido pelo consórcio de forma gratuita em Tanguá.

As aulas, com início previsto para o dia 30/04, ocorrerão na sede da E. M. Iasmim Gonzaga Arantes, no Centro, local que abrigará o polo da instituição.

As inscrições para o curso preparatório devem ser realizadas diretamente no site na CECIERJ, até o dia 11/04. Para se candidatar, é preciso preencher o formulário. Além disso, é necessário fornecer os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante do Cadastro Único atualizado (não-obrigatório). Menores de 18 anos devem apresentar autorização do responsável.

Criado em 2003, o Pré-Vestibular Social (PVS) é um curso preparatório para as provas de acesso às universidades.

Atendendo por ano cerca de 9 mil alunos em todo o Rio de Janeiro, é totalmente gratuito e conta com oferta de material didático impresso para todos os alunos.