Tanguá

Tanguá agora tem atendimento especializado para pacientes com esteatose hepática

A esteatose hepática é o resultado do aumento do acúmulo de gordura no fígado. Nos casos mais graves, pode evoluir para a esteato-hepatite, a fibrose ou mesmo cirrose (alteração estrutural).

Publicado 08/04/2022 11:16 | Atualizado há 4 segundos