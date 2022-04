O objetivo é instalar um novo posto de atendimento na cidade - Foto: Divulgação

Publicado 18/04/2022 17:56 | Atualizado 18/04/2022 17:59

Tanguá - O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, e o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, assinaram nesta segunda-feira (18/4) um protocolo de intenções para ampliação dos serviços do Detran.RJ no município. O objetivo é instalar um novo posto de atendimento na cidade, com todos os serviços disponibilizados pelo departamento: identificação civil, habilitação e vistoria de veículos.

Para isso, a prefeitura cederá o imóvel onde será instalada a nova unidade de atendimento, ampliando os serviços oferecidos no município. O novo posto, que será muito maior do que o anterior, dobrará a capacidade de atendimento do Detran.RJ na região, além de proporcionar mais conforto, comodidade e eficiência na prestação de serviços à população. Atualmente, o departamento oferece em Tanguá identificação civil e serviços administrativos de veículos.

“Vamos ampliar o atendimento do Detran na cidade de Tanguá, levando para lá os serviços de habilitação, inclusive com provas práticas de direção, e a vistoria de veículos. O objetivo é a melhoria da qualidade desses serviços, em espaço cedido pela prefeitura de Tanguá. Queria agradecer ao prefeito Rodrigo Medeiros pela parceria. É muito importante para o Detran ter parceiros como o prefeito”, disse o presidente do Detran, Adolfo Konder.

Rodrigo Medeiros agradeceu por ter sido bem atendido por todas as diretorias do Detran. “Minha gratidão especialmente ao governador Cláudio Castro, que esteve conosco na semana passada. É uma alegria poder anunciar para a população de Tanguá a ampliação dos serviços do Detran no nosso município. Tanguá está crescendo com a ajuda do estado. O Detran participa do crescimento da nossa cidade”, disse Medeiros.

O imóvel que será cedido para abertura do posto do Detran fica no Centro da cidade. É amplo e tem bom espaço para a instalação de todos os serviços. O prazo para finalização da reforma e inauguração da unidade ainda não foi determinado.