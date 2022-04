A 37ª feira do aipim terá shows de cantores de forma gratuita para a população do município - Foto: Divulgação

Publicado 19/04/2022 18:03

Tanguá - A 37ª edição da Festa do Aipim de Tanguá acontecerá no dia 1º de Maio, com a participação da cantora Cristina Mel Kids e também do cantor Paulo Melo, além de outras atrações e iniciativas locais.

Aqueles que gostam de pratos típicos, feitos com produtos diretos da área rural, não podem perder essa oportunidade de degustar essas delícias.

O evento é promovido pela Igreja Congregacional do bairro da Posse com o apoio da Prefeitura e acontece todos os anos na cidade, reunindo milhares de pessoas que buscam pratos especiais feitos à base do aipim.



Neste ano também será mantida a tradição dos produtos artesanais, como o Biju, a Sola, a Farinha de mandioca, a Tapioca, a Pizza de Aipim, o bolo de aipim, entre outros.



Toda a produção, desde o plantio, colheita e preparação dos alimentos, é feita pelos moradores do bairro da Posse, área rural da cidade, que repassam o conhecimento de geração em geração.



A festa do Aipim é Patrimônio Cultural do Leste Fluminense e também faz parte do calendário municipal de Tanguá, contando com o apoio do comércio local.