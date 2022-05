Prefeitura de Tanguá entrega base integrada das forças de Segurança no Centro da cidade - Foto: Divulgação

Publicado 16/05/2022 17:49 | Atualizado 16/05/2022 17:49

Tanguá - A prefeitura de Tanguá apresentou, nesta segunda-feira (16), no antigo quiosque ao lado do Observatório de Talentos, no Centro do município, a base que passa a abrigar o programa de integração das forças de segurança do Estado e do Município, multiplicando o número de policiais militares que atuam Tanguá.

O espaço, que foi totalmente reformado, foi escolhido estrategicamente para criar uma velocidade de ação em casos de alertas de roubos, furtos e outras ocorrências que demandem uma resposta rápida das forças de segurança, reforçando o cinturão que inclui, ainda, o totem de vigilância, as dezenas de câmeras espalhadas pela cidade e as novas viaturas, sendo 2 automóveis e 2 motocicletas.



Durante o evento, o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Major Leonardo Nogueira disse que o resgate daquele espaço era de fundamental importância para que as famílias pudessem retornar a frequentar o local, onde além de um parquinho com brinquedos infantis, está localizado também o Observatório de Talentos.



Para o prefeito Rodrigo Medeiros, a parceria com o governo do Estado tem retornado bons frutos para o município.

"O PROEIS era um objetivo nosso, para a construção de um policiamento comunitário, uma polícia de aproximação que pudesse trazer e resgatar a sensação de segurança, sobretudo nessa região central, através de um mapeamento realizado pelo Major Nogueira, nosso secretário de Segurança e de todos os demais componentes da área de segurança, que atuam na nossa cidade”, disse Rodrigo Medeiros.



Estiveram presentes à cerimônia diversas autoridades do Estado e do município, tais como o deputado estadual Ronaldo Anchieta; o comandante do 35º BPMERJ - (Itaboraí), tenente-coronel Gilbert dos Santos; a delegada titular recém empossada na 70ª Delegacia Policial (Tanguá), Dra. Juliana Monte; o Comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar (Tanguá) capitão Renato Rodrigues Mota e - representando o comandante do CPROEIS, coronel Marco Antônio Andrade Santos - esteve o coordenador de área do PROEIS, tenente-coronel Sidney Pazini; a presidente da Câmara Municipal de Tanguá; vereadora Aline de Sá Pereira, entre outros vereadores e secretários municipais.