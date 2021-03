Por O Dia

Publicado 02/03/2021 08:00

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, pede aos idosos com mais de 90 anos, que receberam a vacina contra a Covid-19 no dia 12 deste mês, compareçam aos postos de atendimento no sistema drive-thru, nesta terça-feira (02/03), para a segunda dose.



Vale destacar que a chamada é apenas para os que receberam a vacina no dia 12 e, com isso, estão dentro do período para receber a dose final do imunizante. O atendimento acontece das 10h às 16h, nos postos de vacinação volante montado na Praça Higino da Silveira (Feirinha do Alto), no bairro Alto; no Posto de Saúde da Família, em Pessegueiros; e na Unidade Básica de Saúde de Bonsucesso.



É solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde que os idosos apresentem o comprovante de recebimento da primeira dose da vacina.