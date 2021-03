Por O Dia

Publicado 03/03/2021 14:31 | Atualizado 03/03/2021 14:33

O 30º BPM de Teresópolis divulgou uma nota de pesar nesta terça-feira (2/03) sobre a morte do policial militar Alexandre Mansur, vítima da Covid-19. Alexandre trabalhou no batalhão, era piloto comercial de helicóptero, professor, e exerceu cargos públicos na área de segurança e defesa civil nas prefeituras de Três Rios e Paraíba do Sul. Ele tinha 42 anos, morava atualmente em Três Rios e deixa esposa e dois filhos.



Segundo o 30º BPM, ele lutava contra a doença já fazia alguns dias e faleceu nesta terça-feira, devido a complicações. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda, afirmando o quanto ele era um bom esposo e pai.