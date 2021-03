Por O Dia

Publicado 05/03/2021 02:46

Com a chegada de mais 1.280 novas doses de vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (4/03) em Teresópolis, o município dará prosseguimento ao plano municipal de imunização. Idosos acima de 80 anos, que ainda não se vacinaram, devem comparecer aos pontos montados pela Secretaria Municipal de Saúde.



As aplicações vão acontecer no sistema drive-thru (dentro do carro) nesta sexta-feira (5/03), das 9h às 16h, em três pontos de vacinação. Serão 400 senhas no Alto (Praça Higino da Silveira), 120 em Bonsucesso (em frente à Unidade Básica de Saúde) e 80 em Pessegueiros (em frente ao Posto de Saúde).



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, haverá atendimento para idosos que forem a pé no Alto, com distribuição de 300 senhas para este público. Para o atendimento é preciso estar de posse de identificação (identidade e CPF), além do comprovante de residência.



A Secretaria Municipal de Saúde também informa que o restante das novas doses recebidas pelo município será destinado para idosos acamados acima de 85 anos, previamente cadastrados.