Publicado 03/03/2021 15:08

A troca gratuita dos cartões do tipo Vale-Transporte pelo novo Riocard Mais será encerrada no dia 31 de março na Região Serrana. Com isso, os clientes devem procurar as lojas dos municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis até esta data, porque com a atualização dos validadores, o antigo modelo do VT não será mais aceito nos meios de transporte nessas cidades a partir do dia 1ª de abril.



Para substituição dos cartões, os clientes, inclusive os que moram em municípios vizinhos a esses, deverão procurar uma das lojas da rede de atendimento da Riocard Mais. Em Nova Friburgo, a loja fica na Rua Ernesto Brasílio, 39, no Centro, e funciona das 10h às 18h; em Teresópolis, o posto de atendimento fica na Avenida Feliciano Sodré, 579, no bairro Várzea, das 8h às 17h; e em Petrópolis a troca pode ser feita na Praça da Inconfidência, 22, no Centro, das 8h às 17h.



A troca é realizada de forma simples. Ao migrar para o Riocard Mais, o passageiro mantém os créditos de transporte do antigo cartão e os benefícios tarifários atrelados a ele, como o Bilhete Único Carioca (BUC), o Bilhete Único de Niterói e o Bilhete Único Intermunicipal (BUI). Para dar mais transparência ao processo, o cliente recebe no ato da troca dos cartões um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo.



Para receber o novo cartão gratuitamente, o cliente precisa apresentar o modelo antigo do VT. Não é necessário mostrar documentação, mas atenção: a troca deve ser feita pelo titular do cartão, já que o benefício é pessoal e intransferível. No ato, é emitido um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo.