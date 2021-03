Por O Dia

04/03/2021

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Obras Públicas, vem executando diversos reparos visando à manutenção da Casa da Memória Arthur Dalmasso, uma das unidades da Secretaria de Cultura. Entre os serviços estão a recuperação interna e externa do muro do espaço, colocação de um novo barroteamento (peças de madeira que dão suporte ao piso), reforço do piso da sala principal e tapa-buracos na calçada.



A Casa da Memória fica na Praça Baltazar da Silveira, 91, no bairro Várzea e serve como acervo histórico e cultural do município. Todo o trabalho tem o aval do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), responsável pelo tombamento do espaço e que forneceu todas as orientações necessárias às equipes locais, a partir da visita técnica realizada na cidade em fevereiro.