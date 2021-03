Por O Dia

Publicado 02/03/2021 16:22

Realizado pela Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis no último sábado (27/02), no auditório da Igreja Lagoinha, na Várzea, o 1° Encontro de Líderes Comunitários reuniu representantes de associações de moradores da cidade e do interior. Em pauta, a apresentação da equipe da secretaria e de três importantes iniciativas a serem executadas ainda no 1º semestre de 2021 pelo órgão: a criação do Departamento de Proteção Comunitária; a implantação do projeto Engenheiro Comunitário de Defesa Civil; e a extensão do Projeto Proteger Teresópolis para o bairro de São Pedro.



O encontro foi liderado pelo coronel Albert Andrade, secretário de Defesa Civil, e acompanhado pelo secretário de Governo, Gilson Barbosa, e pelo ouvidor-geral do município, Leonardo Manso. Também contou com a presença de representantes do 16º Grupamento de Bombeiro Militar e do 30º Batalhão de Polícia Militar.



“Tivemos uma participação bem ampla dos líderes comunitários, atendendo o objetivo de aproximar a Defesa Civil das comunidades para identificar problemas de forma antecipada e apresentar soluções. Teremos um crescimento bem grande do nosso trabalho preventivo no período de outono e inverno, e a parceria das lideranças comunitárias é fundamental para o sucesso das ações planejadas”, avaliou o secretário da pasta, coronel Albert Andrade.



Projetos



A primeira ação preventiva anunciada foi a criação do Departamento de Proteção Comunitária. A proposta é que o setor da Defesa Civil fique responsável pela interação com as lideranças comunitárias para a capacitação periódica dos voluntários dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUDEC).



Outra iniciativa apresentada foi a implantação do projeto Engenheiro Comunitário de Defesa Civil, também chamado de Engenharia do Bem. A proposta é oferecer auxílio técnico aos moradores de áreas de risco que têm suas casas interditadas por problemas estruturais, mas que não possuem recursos para contratar os serviços de um engenheiro para a desinterdição do imóvel, dentro das exigências do Decreto Municipal 4.846/2017.



A expansão do Projeto Proteger Teresópolis para o bairro São Pedro também foi anunciada. Lançado e homologado em março de 2019, o projeto une a Defesa Civil Municipal e o Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso) no mapeamento dos bairros mais vulneráveis aos desastres naturais, criando protocolos de prevenção e de socorro específicos para a realidade climática, topográfica e geológica de cada área. Até o momento foram atendidos Vale da Revolta, Jardim Meudon, Coréia, Quinta lebrão, Fonte Santa e Fischer. Interrompido devido à pandemia de Covid-19, o Proteger Teresópolis está previsto para ser retomado em abril.