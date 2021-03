Por O Dia

Publicado 05/03/2021 17:38

A Prefeitura de Teresópolis divulgou nesta sexta-feira (05/03) um balanço parcial das ações das equipes de fiscalização nestas quarta, 3, e quinta-feira, 4. Foram 34 estabelecimentos comerciais vistoriados em sete bairros, entre academias, bares, lojas de rua e de shoppings e supermercados. No total, foram aplicadas 5 multas sanitárias e feita 1 interdição por funcionamento irregular, aglomerações e descumprimento de regras sanitárias para evitar o contágio pelo coronavírus.



“A fiscalização vai continuar e avançar por outros bairros da cidade e do interior. Bom seria não precisar punir. Se cada um de nós fizer sua parte cumprindo as medidas e exigindo que os estabelecimentos as cumpram, salvaremos vidas. Teresópolis conta com todos nós. Apenas com um esforço coletivo, poder público e população juntos, venceremos o coronavírus!”, assinala o prefeito Vinicius Claussen.



A fiscalização verifica o cumprimento das medidas restritivas do Decreto Municipal 5.476/2021, que endureceu as ações contra o avanço do contágio da Covid-19 em Teresópolis, retornando com o rodízio de CPF para acesso aos estabelecimentos comerciais e de serviços.



O novo decreto prevê punição mais severa de aplicação imediata de multa para a empresa com infrações relacionadas a: ocupação máxima permitida, disponibilidade de álcool gel, uso de máscaras por clientes e colaboradores e venda de bebidas alcoólicas para consumidores sem mesa definida. Em caso de reincidência, multa e lacre da atividade comercial, com retirada de lacre apenas após o término do processo administrativo.



Realizadas por equipes da Fiscalização Fazendária e da Vigilância Sanitária, com o apoio da Guarda Civil Municipal e do 30º Batalhão de Polícia Militar, as ações de rotina também verificaram denúncias realizadas pelo aplicativo eOuve, da Ouvidoria Geral. Além do centro da cidade, foram percorridos os bairros do Alto, Agriões, Barra do Imbuí, Ermitage, Fátima e São Pedro.



Denúncias de descumprimento das medidas em estabelecimentos comerciais e espaços públicos podem ser feitas pelo telefone 162 da Ouvidoria Geral do Município e pelo (21) 98126-4038, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e de aglomerações em locais privados pelo telefone 190, da Polícia Militar, nos fins de semana e feriados.