Bloco de cerca de um metro se partiu em 5 pedras menores ao atingir o solo - Divulgação

Publicado 16/12/2021 19:08

Um bloco de pedra se desprendeu de uma montanha na localidade da Servidão Primavera, na região do bairro Caleme, em Teresópolis, na manhã desta quinta-feira (16/12), se partindo em cinco pedras quando atingiu o solo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Defesa Civil, que, após vistoria no local, afirmou que a zona de amortecimento é ampla, com mais de 400 metros e vegetação preservada, o que caracteriza a ausência de risco iminente para as residências no entorno da montanha.

Ao atingir o solo, o bloco se partiu em 5 pedras menores. A Defesa Civil informa ainda que está fazendo um sobrevoo de drone para verificar as condições da montanha e a possibilidade de novos deslizamentos. Também já foi solicitada ao DRM/RJ uma vistoria para confirmar o diagnóstico.

De acordo com a Secretaria, no momento, não há razão para desalojar moradores das residências da região. No momento, a Defesa Civil está em Estágio de Vigilância, devido aos acumulados e a previsão de continuidade de chuva fraca a moderada ao longo do dia, sendo orientado à população que, em caso de emergência, ligue 199 e que todos estejam atentos aos Alertas via SMS e Sirenes.