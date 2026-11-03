Reunião acontece no auditório da CDL, na VárzeaJannaina Costa

Mais artigos de Jannaina Costa
Jannaina Costa
O Sincomércio Teresópolis e a concessionária de saneamento básico em Teresópolis realizam, no dia 16 de novembro, às 18h, uma reunião com representantes do comércio, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O encontro tem como objetivo esclarecer dúvidas, apresentar o cronograma de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e compartilhar informações sobre a inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Paquequer, prevista para dezembro.
LEIA MAIS: Moradores reclamam de buracos em ruas de Teresópolis após obras de concessionária

A iniciativa, apoiada pela CDL e Associação Comercial (Aciat), busca aproximar o setor comercial das ações desenvolvidas pela concessionária, ampliando o diálogo com diferentes segmentos da sociedade e promovendo a conscientização sobre a importância do saneamento básico para a saúde pública, a qualidade de vida e a preservação dos recursos hídricos.

Durante a reunião, serão apresentados os avanços e as próximas etapas da implantação do sistema de esgotamento sanitário, além dos benefícios esperados com a operação da ETE Paquequer. A unidade terá capacidade para tratar 25,9 milhões de litros de esgoto por dia e permitirá que cerca de 115 mil pessoas, o equivalente a 70% da população do município, passem a contar com esgoto tratado. O empreendimento também contribuirá diretamente para a despoluição do Rio Paquequer, principal curso d’água da cidade.

O encontro integra um cronograma de reuniões e rodas de conversa promovido pela concessionária com representantes da sociedade civil, com o objetivo de fortalecer a transparência e ampliar os canais de diálogo.

“É importante abrir esse espaço para que os comerciantes possam conhecer o cronograma das obras, esclarecer dúvidas e apresentar suas demandas. O saneamento é uma questão que impacta toda a cidade, e o setor empresarial precisa estar informado sobre as intervenções e seus reflexos no dia a dia do comércio”, comenta Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.

Comércio mantém diálogo permanente com concessionária

A Águas da Imperatriz assumiu a operação dos serviços de saneamento em Teresópolis em 6 de janeiro de 2024, substituindo a Cedae. Desde então, o Sincomércio Teresópolis vem promovendo reuniões com a concessionária para aproximar o setor empresarial das ações relacionadas ao abastecimento de água e à implantação do sistema de esgotamento sanitário. Entre as iniciativas estão encontros para discutir os impactos das intervenções no comércio, a necessidade de planejamento das obras e a busca por soluções que reduzam os transtornos para comerciantes e consumidores.
LEIA MAIS: Águas da Imperatriz inicia a operação plena dos serviços de saneamento em Teresópolis

Serviço

Reunião com comerciantes sobre o cronograma de obras de esgotamento sanitário
Data: 16 de novembro (segunda-feira)
Horário: 18h
Local: Auditório da CDL, na Travessa Ranulfo Féo, 36, coberturas 1 e 2, Centro, Teresópolis.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.