Reunião acontece no auditório da CDL, na VárzeaJannaina Costa
A iniciativa, apoiada pela CDL e Associação Comercial (Aciat), busca aproximar o setor comercial das ações desenvolvidas pela concessionária, ampliando o diálogo com diferentes segmentos da sociedade e promovendo a conscientização sobre a importância do saneamento básico para a saúde pública, a qualidade de vida e a preservação dos recursos hídricos.
Durante a reunião, serão apresentados os avanços e as próximas etapas da implantação do sistema de esgotamento sanitário, além dos benefícios esperados com a operação da ETE Paquequer. A unidade terá capacidade para tratar 25,9 milhões de litros de esgoto por dia e permitirá que cerca de 115 mil pessoas, o equivalente a 70% da população do município, passem a contar com esgoto tratado. O empreendimento também contribuirá diretamente para a despoluição do Rio Paquequer, principal curso d’água da cidade.
O encontro integra um cronograma de reuniões e rodas de conversa promovido pela concessionária com representantes da sociedade civil, com o objetivo de fortalecer a transparência e ampliar os canais de diálogo.
“É importante abrir esse espaço para que os comerciantes possam conhecer o cronograma das obras, esclarecer dúvidas e apresentar suas demandas. O saneamento é uma questão que impacta toda a cidade, e o setor empresarial precisa estar informado sobre as intervenções e seus reflexos no dia a dia do comércio”, comenta Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.
Comércio mantém diálogo permanente com concessionária
Serviço
Reunião com comerciantes sobre o cronograma de obras de esgotamento sanitário
Data: 16 de novembro (segunda-feira)
Horário: 18h
Local: Auditório da CDL, na Travessa Ranulfo Féo, 36, coberturas 1 e 2, Centro, Teresópolis.
PF investiga ameaças contra deputada Talíria Petrone em Teresópolis
Ação investiga ameaças de morte, ataques racistas e violência política contra a parlamentar e familiares
Saneamento em Teresópolis será tema de encontro com comerciantes
Reunião promovida pelas entidades comerciais com a concessionária apresentará o cronograma das intervenções e informações sobre a inauguração da ETE Paquequer
Nova rotatória entra em fase de testes em Teresópolis
Sistema está sendo implantado no cruzamento da Tenente Luiz Meirelles com a Waldir Barbosa Moreira e deve criar nova ligação viária pela antiga Sudamtex
Influenciador de Teresópolis é condenado por dois crimes de trânsito
"Renan do grau" recebeu pena de sete meses de detenção, substituída por serviços comunitários; atropelamento de lavrador com porsche ainda sem julgamento
Finados com esquema especial de trânsito e visitação em cemitérios
Cemitérios municipais funcionarão das 8h às 17h nesta segunda-feira (2); Missa será celebrada às 9h
Sesc Teresópolis apresenta exposição inédita de Benjamin Rothstein
Mostra "Batalha" reúne cerca de 15 pinturas e fica em cartaz até janeiro de 2027, com entrada gratuita e programação acessível
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.