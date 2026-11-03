A iniciativa, apoiada pela CDL e Associação Comercial (Aciat), busca aproximar o setor comercial das ações desenvolvidas pela concessionária, ampliando o diálogo com diferentes segmentos da sociedade e promovendo a conscientização sobre a importância do saneamento básico para a saúde pública, a qualidade de vida e a preservação dos recursos hídricos.Durante a reunião, serão apresentados os avanços e as próximas etapas da implantação do sistema de esgotamento sanitário, além dos benefícios esperados com a operação da ETE Paquequer. A unidade terá capacidade para tratar 25,9 milhões de litros de esgoto por dia e permitirá que cerca de 115 mil pessoas, o equivalente a 70% da população do município, passem a contar com esgoto tratado. O empreendimento também contribuirá diretamente para a despoluição do Rio Paquequer, principal curso d’água da cidade.O encontro integra um cronograma de reuniões e rodas de conversa promovido pela concessionária com representantes da sociedade civil, com o objetivo de fortalecer a transparência e ampliar os canais de diálogo.“É importante abrir esse espaço para que os comerciantes possam conhecer o cronograma das obras, esclarecer dúvidas e apresentar suas demandas. O saneamento é uma questão que impacta toda a cidade, e o setor empresarial precisa estar informado sobre as intervenções e seus reflexos no dia a dia do comércio”, comenta Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.