Por O Dia

Pessoas com até 49 anos representam quase 59% do eleitorado de Vassouras, interior do Rio, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Conforme já informou O Dia O município possui 4,5% do seu eleitorado composto por jovens com 20 anos ou menos, número ligeiramente abaixo da média nacional (5,2%).Na categoria escolaridade, dois grupos se destacam numericamente, os 28% que não concluíram o ensino fundamental e os 24% que concluíram o ensino médio. As pessoas analfabetas representam 5,4% e as que concluíram algum curso superior, 12,8%.