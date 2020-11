Praça Barão de Campo Belo, no Centro Histórico de Vassouras Arquivo

Por Sergio Gustavo

Publicado 14/11/2020 15:01 | Atualizado 14/11/2020 16:01

VASSOURAS – Símbolo do Vale do Café, Vassouras parece em busca de reparar os danos do passado escravocrata que proporcionou seu apogeu. Em meados do século 19, a cidade tornou-se a maior produtora de café do mundo às custas da exploração de pessoas escravizadas, que compunham a maioria da população. Com consciência sobre a problemática daquele período, cresceu a celebração de manifestações de origem africana outrora proibidas - como o Jongo e a Capoeira - e demais elementos culturais. A pandemia interrompeu o movimento de ressignificação crescente do turismo local, mas a procura por lugares ao ar livre recompensou o setor - fazendas históricas, feiras a céu aberto e o mirante revitalizado atraíram turistas nos últimos meses. A valorização da agricultura familiar e o restauro de prédios centenários também movimentam a economia. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Vassouras registrou mais de 1.500 contratações ao longo de 2019, especialmente nos setores de construção civil, serviços e indústria. Os dados mais recentes do CAGED apontam que a cidade teve saldo positivo na geração de empregos em setembro; +39 vagas.



Em meio às transformações contemporâneas, três candidatos disputam a prefeitura de Vassouras, que possui 30.859 eleitores aptos a votar. Um dos postulantes apresentados a seguir, por ordem alfabética, será eleito neste domingo.

Deputado Estadual, Eurico Júnior (PSC) foi prefeito da cidade e concluiu seu mandato em 2008. Formado em Educação Física, o candidato é vassourense, tem 61 anos de idade e tentou voltar à prefeitura em 2016, quando ficou em segundo lugar com 6.837 votos.

Candidato do PSL, Heitor Magalhães é empresário, nasceu em Porto Alegre/RS, tem 66 anos e curso superior incompleto. O candidato recebeu 530 votos nas últimas eleições municipais e ficou em último lugar na corrida pelo cargo de prefeito.

Eleito em 2016 com 7.108 votos, Severino Dias (DEM) tem 36 anos, é formado em Administração de Empresas e nasceu em Vassouras. Na busca pela reeleição, o candidato trocou de vice e agora tem uma mulher em sua chapa, Rosi Farias.