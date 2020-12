Carlos Gusmão vence a categoria masculina da terceira rodada Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/12/2020

Carlos Gusmão venceu a categoria masculina da terceira rodada da FKT Rio One Hundred® Caminho do Imperador. O ultramaratonista concluiu o trajeto de 100 milhas no início da tarde de hoje (06), em 18 horas 36 minutos e 50 segundos. Ele disputou com Alexsandro Alves, Marcio Souza e Thiago Moreira.

A largada da rota inédita Caminho do Imperador sempre acontece em Barra Mansa, aos sábados. Os atletas percorrem cidades como Vassouras e Paty do Alferes até a chegada na Catedral de Petrópolis.