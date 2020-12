Mirante Imperial foi revitalizado pela atual administração municipal de Vassouras Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 11:39

O Mirante Imperial de Vassouras, interior do Rio, está aberto hoje (24) e amanhã (25). De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, os moradores e turistas podem visitar o espaço ao ar livre entre 7h e 22h. O mirante voltará a ser aberto, com este mesmo horário de funcionamento, nos próximos dias 30 e 31.



A secretaria ressalta que o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) vai funcionar de 9h às 16h nos dias 24 e 30, mas estará fechado nos dias 25 e 31.Vale lembrar que o uso de máscaras de proteção é obrigatório no município, assim como o distanciamento social deve ser respeitado.