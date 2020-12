Vassouras tem cerca de 35 mil habitantes e fica no Vale do Café Arquivo

Por O Dia

Vassouras, interior do Rio, não terá nenhuma atividade festiva na virada do ano. Em razão da pandemia de Covid-19, nem mesmo a queima de fogos do Mirante Imperial será realizada. Vale ressaltar que o evento do réveillon passado já aconteceu com fogos de artifício sem estampido, de acordo com a lei sancionada em março de 2019 e que permite apenas fogos de efeitos luminosos.

Eleita vice-prefeita em 2020, a então vereadora Rosi Farias tinha engatilhado um projeto de lei para proibição de fogos de artifício com estampido, quando uma criança com autismo escreveu carta ao prefeito Severino Dias. "Gostaria que proibisse os fogos de artifício barulhentos, porque isso me faz sentir mal e os bichinhos também", escreveu Thailer, de 7 anos. A mensagem acabou agilizando a aprovação da lei número 3.068, batizada de Lei Thailer.