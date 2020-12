Reunião para iniciar planejamento foi realizada na prefeitura Divulgação

Por Sergio Gustavo

Publicado 30/12/2020 11:34 | Atualizado 30/12/2020 11:37

Problema observado em inúmeras localidades, o ruído excessivo de motos é tema de um planejamento em curso na cidade de Vassouras, interior do Rio. Ontem (29), a secretaria de Desenvolvimento Econômico promoveu uma reunião para buscar soluções. O tenente da Polícia Militar, o presidente da ACIAV (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária) e representantes da Guarda Municipal, do Demutram e da Procuradoria da Prefeitura participaram do encontro. "Estamos traçando um planejamento em conjunto com os órgãos competentes visando a fiscalização e orientação quanto aos ocorridos. Em breve, divulgaremos mais informações", disse Wanderson Farias, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

De acordo com pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS), a poluição sonora como um todo é capaz de provocar inúmeros problemas de saúde, tais como estresse, ansiedade, obesidade e até doenças cardiovasculares. A OMS analisou esse tipo de poluição na Europa Ocidental para preparar o relatório divulgado em 2018. De acordo com os resultados, o excesso de ruídos sonoros estabelece um "mecanismo (que) prepara o corpo para a luta ou a fuga, mobilizando a energia nos músculos, coração e cérebro e reduzindo o fluxo de sangue nos órgãos internos". Especificamente sobre o barulho do trânsito, a OMS recomenda no máximo 53 decibéis durante o dia e 45 à noite.

