Há três animais disponíveis para adoção responsável neste momento Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 17:33

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima há mais de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Considerando este levantamento, a Secretaria de Meio Ambiente de Paty do Alferes firmou parceria com veterinários locais para auxiliar na divulgação de animais que precisam de um lar no município (veja na galeria de fotos abaixo).

A prefeitura ressalta que o cidadão estabelece um compromisso sério ao optar pela adoção. "Posse responsável é ter a guarda de um bichinho e zelar por sua saúde, sua alimentação, dar amor e segurança. É respeitá-lo, respeitar suas características, seus hábitos, e ser um verdadeiro guardião. Lembrando que o guardião que não proporcionar tais condições podem ser responsabilizado criminalmente por maus tratos", destaca a assessoria, referindo-se ao artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98).