Deputado em sessão na Alerj Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 15:26 | Atualizado 20/02/2021 15:28

Ontem (19), o deputado estadual Eurico Júnior inaugurou um gabinete no centro de Vassouras, interior do Rio. "Começa um novo capítulo de minha história política, com a inauguração do gabinete regional em Vassouras, cidade da qual tive a honra de ser prefeito e vereador e cuja população sempre me honrou com seu voto. Ao menos de 15 em 15 dias estarei na cidade para ouvir as demandas dos moradores do município e das cidades vizinhas", disse o parlamentar.

Além dos vereadores vassourenses Kiko Brando, Bruno Salles e Cassio do Mercado e do presidente do PV Alex Rocha, políticos de outras cidades do Rio também compareceram ao evento. Filho do deputado e atual prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes esteve presente acompanhado de outras figuras daquele município, como os vereadores Rominho, Juarez Leinho, Macarrão, Eliomar e Sergio Sabiá, e os secretários de Obras e de Governo, Alexandre Lisboa e Baixinho do Milton.

Publicidade

Os ex-prefeitos de Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin e Mendes, respectivamente Claudio Valente, Jauldo Neto e Ricardo Mello, e o secretário executivo do PV, Arildo Mendes, também marcaram presença, assim como Guilherme e tia Norma (Paraíba do Sul), vereadora Carol Patinha (Três Rios), vereador pastor Bruno (Barra do Piraí), Beto Chocolate (Sapucaia), vereador Fidel Faria (Teresópolis), entre outros, também prestigiaram a inauguração. "Há mais de 50 anos o Centro-Sul fluminense não tem um representante na assembleia legislativa. Estou muito feliz de ter assumido o mandato de deputado e, mais uma vez, poder trabalhar pela região onde nasci, constituí família, tive meus filhos e, se Deus quiser, criarei minhas netas, disse Eurico Júnior, que também foi prefeito de Paty.