Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 12:04

De acordo com boletim emitido pela prefeitura na noite de ontem (08), Vassouras possui 81 casos ativos de covid-19. Desses pacientes, 77 estão isolados em suas casas e 4 permanecem internados. Há outras 60 pessoas com suspeita de contaminação, das quais 19 estão internadas e 41 em isolamento domiciliar.

Vassouras, que fica no sul do estado, acumula 2.016 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e 55 óbitos em decorrência de complicações da covid. De acordo com a prefeitura, 2.206 pessoas já receberam a primeira dose de vacina até ontem (08).