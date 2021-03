Em destaque, os 15 municípios que compõem o Vale do Café Reprodução/Mapa de Risco RJ

18/03/2021

Dez das 15 cidades do Vale do Café apresentam "risco alto" para covid-19, segundo o mapa de classificação atualizado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. São elas: Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Pinheiral, Valença e Vassouras. O mapa indica "risco moderado" nas outras 5 cidades da região interiorana (Barra do Piraí, Piraí, Rio Claro, Rio das Flores e Volta Redonda). "É importante salientar que municípios de pequeno porte são mais impactados nos indicadores relativos por pequenas diferenças em números absolutos", ressalta a secretaria de Saúde do estado.

No sistema de pontos utilizado pelo governo estadual para classificação de risco, Pinheiral aparece com o maior índice (27) entre as 15 cidades. São cinco as classificações do mapeamento: Muito Baixo, Baixo, Moderado, Alto e Muito Alto. Quando ultrapassa os 30 pontos, o município entra na categoria de maior gravidade.