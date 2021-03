Prefeito e sua equipe Divulgação

Em suas redes sociais, o prefeito de Miguel Pereira, sul do estado, anunciou novo decreto (nº 5.938) com medidas de combate à pandemia. De acordo com André Português, serão 10 dias de restrições que vão passar a valer a partir de amanhã (23). Entre elas, estão o toque de recolher entre 21h e 5h (com multa por descumprimento) e o retorno das barreiras sanitárias (com Paty do Alferes, Vassouras e Japeri). “As medidas anunciadas hoje têm um só objetivo: evitar que a gente chegue numa situação parecida com a do ano passado. Reduzir a circulação de pessoas evitará que precisaremos tomar medidas mais duras, como o fechamento total do município. Serei duro nas medidas, pois minha intenção é a de salvar as vidas de minha cidade", disse o prefeito.

Miguel Pereira acumula 40 mortes por covid-19 e registra um alto índice de casos nas últimas semanas. Abaixo, veja outras medidas.

- Bares, restaurantes e lanchonetes terão que funcionar com no máximo 50% de suas capacidades e fechar até às 21h. Após este horário, apenas entregas em domicílio, já que o método take away também será proibido.

- Farmácias, supermercados, postos de combustível, clínicas de saúde e veterinárias continuam atendendo normalmente. O comércio em geral poderá funcionar entre 9h e 21h, atendendo no máximo três clientes por vez.

- Eventos e festas em lugares públicos ou particulares não serão permitidos.

- As centrais de triagem 24 horas serão retomadas, com objetivo de descentralizar o atendimento no Hospital.