Por O Dia

Publicado 17/05/2021 18:59

A partir de amanhã (18), a prefeitura de Vassouras vai ampliar a vacinação contra a covid-19 para portadores de hipertensão arterial com 49 anos e de doenças do aparelho respiratório (asma, DPOC, pneumopatias crônicas graves) com idades entre 18 e 59 anos.



A imunização desses grupos será realizada exclusivamente na Unidade de Vigilância em Saúde, localizada na Rua Visconde de Cananéia, nº 61, Centro. Segundo a prefeitura, é necessário apresentar laudo médico e CPF.