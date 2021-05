Evento foi realizado no Centro Cultural Cazuza, localizado no centro histórico Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:03

Na tarde de ontem (18), o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, esteve em Vassouras para entregar a Carteira Nacional do Artesão. A cerimônia, realizada no Centro Cultura Cazuza, contou com as participações do prefeito Severino Dias, da vice-prefeita Rosi Farias, do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo Wanderson Farias, da secretária de Cultura Ângela Maria e outras autoridades. Durante o evento, também foram discutidas políticas públicas para o município e para a região do Vale do Café. “Hoje, estamos aqui fazendo essa entrega simbólica a esses artesãos, que contribuem de forma ativa para o turismo da cidade. E em breve, no pós-covid, estaremos fortes e totalmente reestruturados”, disse o prefeito.



Em sua passagem pelo município, Tutuca também visitou o Centro de Convenções General Sombra, que vai sediar o Fórum do Turismo em data a ser redefinida. “Saio de Vassouras revigorado para a pauta do turismo. Aqui é referência nacional de turismo. Essa parceria desenvolvimento econômico, turismo e cultura é muito boa. Entender a vocação da cidade é essencial para promover o desenvolvimento. A missão é alavancar e desenvolver o interior do estado”, disse o secretário de Estado. “O nosso prefeito tem dado todo apoio nessa retomada do turismo na cidade. Vassouras está sendo reconhecida e se recolocando no cenário turístico do Estado e a prova disso é que vamos receber no próximo domingo mais um prêmio sobre as ações que temos criado na cidade”, comentou o secretário Wanderson, referindo-se ao Prêmio Yedda Maria Teixeira.