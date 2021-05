Unidade foi reinaugurada ontem (21) Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 12:23

Ontem (21), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a prefeitura de Vassouras inaugurou a reforma da Unidade de Estratégia de Saúde da Família do distrito de Andrade Pinto. As melhorias no posto de saúde que atende mais de 500 famílias foram conferidas pela vice-prefeita, Rosi Farias, e pela secretária de Saúde, Larissa Vieira.

Segundo a prefeitura, a unidade de Andrade Pinto conta com recepção, sala de imunização, farmácia, cozinha, consultório odontológico, sala de esterilização, almoxarifado e outras áreas. “A estrutura melhorou bastante e o atendimento está ótimo, fui atendida muito rápido e com muita atenção”, disse a moradora Gardênia Aparecida dos Anjos. “A saúde tem sido uma marca em nossa gestão. São diversas ações para ampliar os serviços e atender melhor a população. Com a pandemia, não podemos fazer uma grande inauguração e convidar a todos, mas as reformas já estão acontecendo. Já entregamos duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), uma no bairro Samambaia e a outra em Massambará. E na próxima semana teremos mais entregas”, revelou o prefeito Severino Dias.