Policiais d1 91ª DP realizaram a prisão(Imagem: Divulgação/PCERJ)

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 15:27

Nesta terça-feira (16), durante ação de combate ao tráfico, policiais da 91ª Delegacia de Polícia prenderam um homem em Valença, cidade próxima de Vassouras, na região conhecida como Vale do Café. De acordo com a PCERJ, já havia contra ele um mandado de prisão por tráfico de drogas. O homem, preso no bairro Varginha, já foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da justiça.