Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 08:03

A prefeitura de Vassouras divulgou o mais recente levantamento do número de vacinados contra a covid-19 no município, localizado no sul do Rio. Até às 17h de ontem (16), 17.301 pessoas receberam a primeira dose de algum dos imunizantes disponíveis, o que representa 46,6% da população. Ainda segundo a prefeitura, 6.380 pessoas receberam a segunda dose.