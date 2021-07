Vassouras fica no Vale do Café - (Imagem: Divulgação)

Publicado 13/07/2021 16:08

Amanhã (13), segundo a prefeitura de Vassouras, será realizada a aplicação da segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca nos idosos de 61 anos que receberam a primeira dose do imunizante no dia 20 de abril. Ainda de acordo com a prefeitura, o protocolo adotado pela Secretária de Saúde na primeira fase da imunização será mantido, com a aplicação da vacina de forma domiciliar para evitar o deslocamento e não gerar aglomeração.