108ª DP de Três Rios(Imagem: Divulgação)

Publicado 13/07/2021 22:07

Após serviço de inteligência, policiais da 108ª Delegacia de Polícia prenderam um homem acusado pelo crime de roubo majorado em Três Rios, na região do Vale do Café. Segundo os agentes, as investigações apontam que o acusado e mais dois comparsas ameaçaram, agrediram e subtraíram os pertences de uma vítima.

O homem foi localizado no bairro Cantagalo e os policiais cumpriram mandado de prisão preventiva. De acordo com a PCERJ, diligências seguem para capturar os demais envolvidos no crime.