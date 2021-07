Prefeito, vice e vereador vistoriaram o espaço - (Imagem: Reprodução)

Publicado 13/07/2021 16:10

O prefeito e a vice-prefeita de Vassouras, Severino Dias e Rosi Farias, foram conferir a reforma do campo de futebol do distrito de Itakamosi, que ganhou iluminação em LED e novo gramado. Segundo a prefeitura, foram realizados serviços de terraplanagem, drenagem e construção de um alambrado no espaço, que foi ampliado.

Os vestiários também foram reformados e ficarão à disposição para o uso da população. O vereador Manoel Macedo acompanhou prefeito e vice na vistoria. Ainda de acordo com a prefeitura, a obra está concluída e a previsão é que seja inaugurada ainda neste mês de julho.