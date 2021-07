Colisão deixou um morto e 3 feridos - (Imagem: Reprodução)

Publicado 16/07/2021 12:08

Na noite de ontem (15), um rapaz de 25 anos morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas após acidente envolvendo dois carros e uma carreta em Vassouras. Ao tentar uma ultrapassagem na altura do km 240 da BR-393, um carro colidiu com a lateral da carreta e bateu de frente com o veículo que vinha no sentido contrário.

O jovem que dirigia o carro que estava na mão adequada da via morreu no local e a passageira ficou ferida. O motorista que provocou o acidente e a passageira que estava com ele ficaram feridos. Os três foram encaminhados para o Hospital Universitário de Vassouras. O caminhoneiro não sofreu ferimentos.