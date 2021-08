88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

Publicado 23/08/2021 16:00

Nesta segunda (23), um sargento da Polícia Militar morreu baleado em Barra do Piraí, interior do Rio. O crime aconteceu pela manhã, no bairro Oficina Velha. Nataniel Pereira, de 46 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa do município, onde morreu. O caso está sendo investigado pela 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.