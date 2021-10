108ª DP de Três Rios - (Imagem: Divulgação)

01/10/2021

Após monitoramento do serviço de inteligência, policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios prenderam um homem acusado pelo crime de homicídio qualificado na última quarta-feira (29). Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ele é apontado como um responsáveis pelo homicídio de Luiz Henrique de Oliveira Ornelas, que aconteceu em julho deste ano.

Conhecido como Abadias, a vítima era comparsa dos autores do crime no tráfico de drogas da região. De acordo com as investigações, ele teria sido assassinado após um desentendimento envolvendo cargas de entorpecentes.