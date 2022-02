Reunião foi realizada semana passada - Divulgação

Publicado 26/02/2022 14:52 | Atualizado 26/02/2022 14:54

A prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Cultura, vai oferecer cursos gratuitos de Teatro, TV e Cinema para a população. Os detalhes foram discutidos em reunião realizada entre o prefeito Severino Dias, a vice Rosi, a secretária da pasta Ângela Maria, o subsecretário Júnior, a diretora do Centro Cultural Cazuza, Thatiana Santiago, e o professor Plínio Lopes, da Escola de Atores Eu Gênios, responsável por ministrar o curso. "Essa é mais uma ação de fomento e incentivo à cultura da nossa cidade. Serão três importantes cursos no âmbito cultural, visando oferecer novas oportunidades de capacitação para nossa população. Vassouras é um berço cultural e precisa ser constantemente desenvolvido”, explicou o prefeito.

As aulas vão acontecer no Centro Cultural Cazuza, às quintas-feiras, a partir das 17h30, com turmas divididas por faixa etária, a partir dos 3 anos de idade. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no local, das 8h às 12h e das 13 às 17h. “São inúmeros alunos do município que sonham com esse momento, nos pedindo que fosse criado um curso de artes cênicas. E após muito planejamento, conseguimos colocar em prática. Tenho certeza de que será um sucesso. Nosso planejamento prevê novas atividades ao longo do ano”, afirmou a secretária de Cultura, Ângela Maria.