Projeto do Skate ParkDivulgação

Publicado 08/03/2022 13:45

A prefeitura de Vassouras retomou as obras do equipamento de lazer Skate Park, que estavam paradas há um ano devido ao abandono da obra por parte da empresa licitante contratada. O retorno só foi possível após a prefeitura esgotar todas as tentativas legais em 2021, buscando que a empresa vencedora desse andamento às obras. Com o fim do prazo, foi comunicada de forma oficial a desistência da empresa vencedora e iniciado um novo processo licitatório no qual foi selecionada a nova empresa que assumiu a obra em fevereiro deste ano. De acordo com a Secretaria de Obras, a conclusão da obra está prevista ainda para o primeiro semestre.



O Skate Park é um complexo formado por uma pista de skate, localizada na antiga oficina da prefeitura, com abrangência total de 1.506,34m2, e uma pista de caminhada em seu entorno. O projeto também prevê a construção de um espaço de convivência, com trabalho em paisagismo, gramado e instalação de um pergolado. A iluminação em led também foi pensada para a segurança dos skatistas e frequentadores do espaço à noite. A secretária de Obras de Vassouras contou que outros serviços de extrema importância que não constavam no projeto original foram acrescentados, como uma rede de drenagem por toda a área da pista, com caixas para recolher a água da chuva e encaminhá-la ao córrego. "A primeira obra da pista de skate, que não foi totalmente realizada, por conta da empresa que não estava cumprindo os serviços, não contemplava alguns itens que são de suma importância. Como fizemos uma nova licitação, estamos realizando também a contenção da Rua Alberto Brandão, com muro de contenção em cortina atirantada. Nossa ideia é dar segurança e qualidade ao novo equipamento esportivo", explicou Beatriz Rocha.

O prefeito de Vassouras comentou a importância da obra. "Esse é um projeto muito grande e temos boas expectativas sobre ele. Oferecer opções de lazer e agregar valores a atividade esportiva é uma das metas que temos para seguirmos avançando na cidade e melhorar a qualidade de vida dos jovens vassourenses. Tenho caminhado com a minha vice-prefeita, Rosi, por todos os cantos da cidade, onde avaliamos os projetos em andamento e propostas que visem o desenvolvimento social da nossa cidade”, disse Severino Dias.