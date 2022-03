Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução/Google Earth

Publicado 07/03/2022 08:01

A Secretaria de Saúde de Vassouras continua com a testagem em massa para covid-19 na população. Segundo a prefeitura, o objetivo é realizar um estudo epidemiológico para saber como o vírus está se comportando no município, possibilitando a antecipação de medidas de controle sobre a doença. O atual ponto de referência de testagem é a quadra de esportes do bairro Grecco, onde são realizados os testes gratuitos entre 8h e 17h, sem necessidade de agendamento. Todas as unidades de saúde do município também possuem testes disponíveis. A prefeitura informa que as pessoas que apresentam algum sintoma relacionado à covid-19 ou tiveram contato com alguém que testou positivo para a doença devem realizar o teste.