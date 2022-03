A vice Rosi, a merendeira Elza, o prefeito Severino e a secretária Magda - Divulgação/João Vitor

Publicado 04/03/2022 18:12 | Atualizado 04/03/2022 18:17

Uma merendeira de Vassouras foi escolhida uma das 15 melhores do Brasil e avançou para a próxima etapa da seleção realizada pela coordenação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que prepara a série de TV Merendeiras do Brasil. Elza Maria da Silva Geraldo Ribeiro, que trabalha há 7 anos na Creche Municipal Sérgio Augusto Rebello, foi selecionada com sua receita especial de nhoque. "Estou muito feliz em ter sido classificada para a próxima etapa. Trabalho com muito carinho para as crianças e tenho o apoio da minha diretora e de todos os meus colegas de trabalho. Também estou muito honrada em representar meu município. Será uma experiência única", disse Elza, servidora pública há 10 anos.

Na próxima segunda (07), Elza estará em Brasília representando Vassouras. Em seguida, a merendeira vai para São Paulo apresentar aos jurados sua receita surpresa, que reaproveita alimentos utilizados na merenda escolar. "Estamos muito orgulhosos com a classificação da tia Elza. É um reconhecimento do trabalho excepcional que ela vem realizando na creche e isso é motivo de orgulho para toda a prefeitura. Prezamos sempre pela qualidade da alimentação em nossas escolas e creches e tudo isso aliado a profissionais comprometidos, só trazem resultados positivos para nossos alunos", disse o prefeito Severino Dias.

A secretaria de Educação de Vassouras também destacou o trabalho realizado na Rede Municipal. "A classificação da tia Elza é reflexo do seu belíssimo trabalho na creche, cujo principal ingrediente é o amor! Também reflete o grande trabalho que vem sendo feito pela gestão Municipal e pela equipe da Secretaria de Educação que preza pela qualidade da merenda escolar, pela valorização da Agricultura Familiar, de seus alunos e toda a comunidade escolar", disse Magda Sayão Capute.