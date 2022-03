Programa leva serviços a locais mais afastados - Divugação

Programa leva serviços a locais mais afastadosDivugação

Publicado 02/03/2022 18:02

A prefeitura de Vassouras, através da Secretaria de Assistência Social, divulgou o cronograma para a realização do Programa Auxílio Brasil Itinerante 2022. O objetivo é levar informações e serviços da prefeitura para os moradores de localidades mais afastadas, como distritos e áreas rurais. Segundo a Secretaria de Assistência Social, todos os moradores que participarem da ação do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) e estiverem dentro dos requisitos previstos pelo Governo Federal, poderão realizar o seu Cadastro Único para ingressar com a solicitação do benefício ou realizar atualização do seu cadastro. "Em 2021, atendemos mais de 700 famílias só nesta ação itinerante. Este ano seguiremos com nossas equipes levando todas as orientações do Auxílio Brasil e demais programas da Assistência para que todos tenham conhecimentos sobre os atendimentos e programas que tenham direito", informou a secretária da pasta, Rosa Maria Coelho.

O prefeito Severino Dias destacou o papel da Assistência Social no município e a importância da manutenção de projetos que atendam a população mais carente. “Nosso governo trabalha com foco nas necessidades da população, seja nas melhorias que implementamos no município, e também na preocupação em transmitir aos vassourenses as informações que levem a ter acesso aos seus direitos. E essa ação itinerante tem apresentado muitos resultados positivos e vamos seguir construindo caminhos para deixar nossa população amparada”, explicou Severino. Em Vassouras, para saber quem tem direito ao Auxílio Brasil, basta enviar uma mensagem por WhatsApp (24 98857-4638) ou acessar o site . Confira o calendário do programa em Vassouras abaixo.