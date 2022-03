Reunião foi realizada nesta semana - Divulgação

Publicado 11/03/2022 16:33 | Atualizado 11/03/2022 16:34

Uma reunião entre a vice-prefeita de Vassouras, Rosi, e representantes da K-Infra, concessionária que administra a Rodovia Lúcio Meira, terminou com a resolução sobre a data para início do funcionamento do novo redutor de velocidade no bairro Carvalheira. O redutor existente no local foi instalado em 2019 e ainda não havia sido homologado pela Polícia Rodoviária Federal.

Após uma série de reuniões com a vice-prefeita, reforçando o pedido do governo municipal, o novo radar tem previsão para entrar em operação no dia 8 de maio. "É muito gratificante sair da reunião com essa confirmação. Porque nós, do poder público, trabalhamos para manter o diálogo com a rede privada, sempre pensando no melhor para a população. Tenho certeza de que o redutor em funcionamento irá trazer mais segurança tanto para os moradores do bairro, como para quem trafega pelo trecho da rodovia", comentou Rosi.

Participaram do último encontro com a vice-prefeita, o diretor Administrativo e Financeiro, Ricardo Rocha; e o diretor geral, Neliton Goes. Segundo a prefeitura, também ficou acertado que serão feitas novas adequações para que o radar seja ligado, atendendo às necessidades do trecho da rodovia. Durante a reunião, também foi solicitado estudos no trecho entre Grecco e o trevo de Mendes, local onde são registrados muitos acidentes. A solicitação será enviada para ANTT.