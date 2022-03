CIAI será inaugurado em breve - Divulgação/PMV

Publicado 18/03/2022 11:45

Como parte das políticas públicas voltadas aos idosos, a prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Assistência Social, identificou a necessidade de adaptar os serviços oferecidos para essa parcela da população que está em expansão. Dentro desse objetivo, o município vai contar com um Centro Integrado de Atendimento ao Idoso (CIAI), cuja obra está na fase do acabamento. O novo espaço terá sala de televisão, duas salas de acolhimento, cozinha, refeitório, área de convivência, sala de hidroterapia, fisioterapia e atendimento médico. “Iremos entregar mais um equipamento que irá oferecer mais qualidade de vida e dignidade à população idosa de Vassouras. Eu sempre fico muito satisfeito com a conclusão dos projetos, porque antes de ser prefeito eu sou vassourense e ver a cidade evoluindo é gratificante. Esse será mais um legado entregue em nossa cidade”, disse o prefeito Severino Dias.

Segundo a prefeitura, ao menos três serviços em diferentes níveis de complexidade de Proteção Social serão oferecidos no CIAI, com projetos realizados de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, definida pela Resolução CNAS n°109/2009. “O governo Severino sempre foi muito preocupado em oferecer um atendimento de qualidade para população idosa. Inclusive durante a pandemia foi realizado todo um atendimento diferenciado para esse público. Agora, com a finalização do CIAI, podemos esperar um serviço de excelência, que vai reunir profissionais qualificados e acolhimento para os nossos idoso”, disse a secretária de Assistência Social, Rosa Maria Coelho. O Centro Integrado de Atendimento ao Idoso vai funcionar na Avenida Marechal Paulo Torres (nº 930), contemplando a Instituição de Longa Permanência para Idosos, o Projeto Rede Municipal de Proteção e Apoio ao Idoso, e o Centro de Convivência do Idoso.