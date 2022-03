Vassouras fica no Vale do Café - (Imagem: Divulgação)

Publicado 13/03/2022 13:45

A partir de amanhã (14), os testes de covid-19 e os atendimentos de síndrome gripal serão realizados em todas as unidades de saúde de Vassouras. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a diminuição da demanda motivou a decisão de desativar as unidade sentinelas e os pontos exclusivos para testagem.