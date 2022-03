Trecho do Centro Histórico de Vassouras - Divulgação

Trecho do Centro Histórico de VassourasDivulgação

Publicado 11/03/2022 20:48

Neste mês de março, a Prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Urbanismo e Patrimônio Histórico (SMUPH) e em parceria com Instituto Light, Instituto Cultural Cidade Viva, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa e apoio do Museu Vila de Vassouras, anunciou a aprovação da primeira etapa do projeto de conversão da rede elétrica e de telecomunicações para uma rede subterrânea. De acordo com a prefeitura, a transformação vai contemplar todo o Centro Histórico da cidade, que é tombado pelo Iphan.

De acordo com o secretário de Urbanismo e Patrimônio Histórico, a primeira etapa prevê a a elaboração dos projetos, a execução da etapa inicial da obra civil (infraestrutura), realização de seminários e pesquisa e elaboração de estudos de sustentabilidade. "O projeto piloto da rede subterrânea do Calçadão do Artesão, elaborado pelo engenheiro elétrico e servidor público Raphael Alves, foi fundamental para o estudo que culminou no projeto atual de Iluminação Subterrânea do Centro Histórico", destacou Geovani Dornelas.

“Este é mais um grande projeto da nossa gestão, com várias etapas bem complexas, até alcançarmos o objetivo final que é a transição completa de toda a rede elétrica e de telecomunicações para uma rede subterrânea do nosso Centro Histórico. Estamos muito animados com a aprovação desta primeira etapa e seguiremos trabalhando para finalizar este projeto e tornar nossa cidade ainda mais bonita, segura e sustentável”, disse o prefeito de Vassouras, Severino Dias.