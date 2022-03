Uso de máscaras não é mais obrigatório em Vassouras - Divulgação

Publicado 16/03/2022 15:52

Ontem (15), a prefeitura de Vassouras publicou um novo decreto (nº 5.092) que dispõe sobre o uso das máscaras de proteção contra a covid-19. De acordo com o documento, a utilização das máscaras deixa de ser obrigatória no município. A prefeitura ressalta que a decisão foi tomada após análise da Secretaria de Saúde, que observou a queda contínua dos casos positivos da doença. Após o número de casos ativos ultrapassar 1.500 em janeiro, ações de enfrentamento - como ampliação da rede de atendimento, testagem em massa e restrição das atividades no município - fizeram o número cair para cerca de 20 casos ativos nas últimas semanas. "Esse é mais um passo nesta batalha contra a covid-19. Tomamos a decisão com embasamento e muito diálogo. A desobrigação das máscaras veio seguindo o fluxo de muitas ações de enfrentamento, os quais foram essenciais para manter a doença controlada", comentou o prefeito, Severino Dias.

O documento informa que os indivíduos estão desobrigados do uso de máscaras faciais para acesso e permanência nas dependências de estabelecimentos industriais, comerciais, de ensino, de prestação de serviços, órgãos públicos municipais e os demais locais, como ambientes e veículos de uso público restrito ou controlado no âmbito do município de Vassouras. O decreto também ressalta que fica a critério do empregador exigir o uso de máscara pelos funcionários, de acordo com a necessidade e de forma a garantir a segurança sanitária. O documento recomenda o uso de máscaras faciais em lugares fechados para as pessoas imunocomprometidas, imunodeprimidas, com comorbidade de alto risco, com sintomas de síndrome gripal, e que ainda não se vacinaram ou estão com esquema vacinal incompleto. Também é recomendado o uso de máscaras nas unidades de saúde (consultórios, clínicas, hospitais, homecare, laboratórios e congêneres).

O prefeito frisou a importância da colaboração da população nessa nova etapa da pandemia. "Como disse, a flexibilização é um passo, mas não significa que a pandemia acabou. É preciso que a população continue atenta, mantendo outras medidas importantes, como a higienização frequente das mãos. O controle só foi possível através de um conjunto de ações que fizemos na cidade. Por isso, estamos atentos ao boletim epidemiológico municipal, e caso os casos voltem a subir de forma substancial, podemos retomar com o uso obrigatório", afirmou Severino Dias.