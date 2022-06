Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução/Google Earth

Vassouras possui cerca de 35 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução/Google Earth

Publicado 01/06/2022 15:22

A partir de amanhã (02), a prefeitura de Vassouras vai transformar a quadra de esportes do Bairro do Grecco em ponto de referência para testagem da covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, o morador deve procurar a unidade se estiver com sintomas da doença ou se tiver entrado em contato intradomiciliar com alguém que testou positivo. A testagem gratuita será disponibilizada de segunda a sexta, entre 8h e 17h.