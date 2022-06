Vassouras é uma das cidades do Vale do Café - Divulgação

Publicado 05/06/2022 21:10

Em razão do Dia do Meio Ambiente, celebrado hoje (05), a prefeitura de Vassouras, através da Secretaria do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, vai promover uma série de atividades sobre o tema segunda (06) e sábado (11). Segundo a prefeitura, o objetivo das ações é conscientizar a população sobre a importância de preservar os diferentes tipos de ecossistemas e desenvolver debates produtivos em torno do assunto. A Semana do Meio Ambiente começa às 9h desta segunda no auditório da prefeitura. Veja a programação completa na galeria de fotos abaixo.