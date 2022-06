Vassouras possui cerca de 38 mil habitantes - Divulgação/Caíque Coufal

Publicado 06/06/2022 12:38 | Atualizado 06/06/2022 12:38

A partir de hoje (06), a prefeitura de Vassouras inicia uma nova etapa da vacinação contra covid-19. Seguindo recomendação da nota técnica do Ministério da Saúde (36/2022 e 37/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS), a Secretaria de Saúde vai iniciar a aplicação da quarta dose da vacina contra a doença em profissionais de saúde e pessoas com 50 anos ou mais que receberam as três doses do esquema primário e que já tenha 4 meses da aplicação da terceira dose. A imunização para esses grupos está disponível em todas as unidades de saúde.