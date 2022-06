Ação experimental aconteceu ontem (16) - Divulgação/PMV/Caíque Coufal

De forma experimental, o caminhão de coleta seletiva da prefeitura de Vassouras foi abastecido com biodiesel pela primeira vez ontem (16). O recurso, feito a partir de óleo residual de fritura/óleo de soja, se mostrou eficaz na circulação do veículo pelas ruas do centro. Conforme informou O Dia, o projeto inovador no estado é desenvolvido por meio de parceria entre a prefeitura e a Universidade de Vassouras.

"Vassouras dá mais um passo importante para a preservação e sustentabilidade do nosso meio ambiente. Por ser produzido a partir de fontes renováveis, como o óleo vegetal, o biodiesel é considerado uma energia limpa, não produzindo gases poluentes e agressivos à saúde. O prefeito Severino e eu temos trabalhado em diversas frentes no município, com projetos que incentivem a preservação e o desenvolvimento sustentável de nossa cidade. Não tenho dúvidas que em breve seremos uma referência não só no estado, como em outras regiões do país", disse a vice-prefeita Rosi Silva, que acompanha o projeto.

Uma vez colocada em prática, a técnica prevê destinação ideal para o resíduo, dado que o óleo deixa de ser descartado no meio ambiente, como normalmente ocorre. Pesquisas da Sabesp comprovam que 1 litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água potável. Outra vantagem da substituição do diesel de petróleo por biodiesel é a redução da poluição atmosférica em 80%. "Esse óleo deixa de ser jogado nos nossos corpos hídricos, preservando nossas fontes, sem contar que é uma fonte de energia limpa", disse A coordenadora do curso de Engenharia Química da Universidade de Vassouras, doutora Cristiane de Souza.